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25 июня, 23:19

«У нас тревога в Зелеке»: В Подмосковье прогремели взрывы, работает ПВО

SHOT: Сбит ещё один дрон на подлёте к Москве, в Зеленограде работает ПВО

В подмосковном Зеленограде работает система противовоздушной обороны. Местные жители сообщили, что слышали не менее шести взрывов в небе. Об этом информирует SHOT.

Зеленоград. Видео © Telegram / SHOT

«У нас тревога в Зелеке. ПВО пошло, слышны хлопки даже», — делится наблюдениями местный житель.

Мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Ранее Собянин проинформировал о перехвате одного дрона, который пытался атаковать Москву. Взрывы были слышны в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино. Информации о пострадавших нет.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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