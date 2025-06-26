«У нас тревога в Зелеке»: В Подмосковье прогремели взрывы, работает ПВО
SHOT: Сбит ещё один дрон на подлёте к Москве, в Зеленограде работает ПВО
В подмосковном Зеленограде работает система противовоздушной обороны. Местные жители сообщили, что слышали не менее шести взрывов в небе. Об этом информирует SHOT.
Зеленоград. Видео © Telegram / SHOT
«У нас тревога в Зелеке. ПВО пошло, слышны хлопки даже», — делится наблюдениями местный житель.
Мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин проинформировал о перехвате одного дрона, который пытался атаковать Москву. Взрывы были слышны в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино. Информации о пострадавших нет.
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