«У нас тревога в Зелеке»: В Подмосковье прогремели взрывы, работает ПВО

В подмосковном Зеленограде работает система противовоздушной обороны. Местные жители сообщили, что слышали не менее шести взрывов в небе. Об этом информирует SHOT.

Зеленоград. Видео © Telegram / SHOT

«У нас тревога в Зелеке. ПВО пошло, слышны хлопки даже», — делится наблюдениями местный житель.

Мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.