Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом и не очень умным

Неожиданное лидерство Зохрана Мамдани на праймериз Демократической партии вызвало резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер не скупился на эпитеты, характеризуя Мамдани в соцсетях.

Мамдани обошёл экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав 43,5% голосов против 36,4%. Окончательные результаты будут объявлены после подсчёта голосов по рейтинговой системе.

«Наконец-то это произошло, демократы перешли черту. Зохран Мамдани, стопроцентный коммунист-сумасшедший, только что победил на праймериз Демпартии и вот-вот станет мэром. У нас и раньше были радикальные леваки, но это становится немного нелепым», — написал хозяин Белого дома в Truth Social.

Трамп также добавил, что кандидат в мэры «не очень умный» и выглядит «ужасно». В случае победы на выборах, 33-летний Мамдани станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.