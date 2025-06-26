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26 июня, 00:29

Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом и не очень умным

Дональд трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Неожиданное лидерство Зохрана Мамдани на праймериз Демократической партии вызвало резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер не скупился на эпитеты, характеризуя Мамдани в соцсетях.

Мамдани обошёл экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав 43,5% голосов против 36,4%. Окончательные результаты будут объявлены после подсчёта голосов по рейтинговой системе.

«Наконец-то это произошло, демократы перешли черту. Зохран Мамдани, стопроцентный коммунист-сумасшедший, только что победил на праймериз Демпартии и вот-вот станет мэром. У нас и раньше были радикальные леваки, но это становится немного нелепым», — написал хозяин Белого дома в Truth Social.

Трамп также добавил, что кандидат в мэры «не очень умный» и выглядит «ужасно». В случае победы на выборах, 33-летний Мамдани станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.

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Последнее время Трамп так и сыплет оскорблениями в адрес разных людей. Ранее он резко отреагировал на критику конгрессмена Томаса Масси касательно ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана и назвал его «бомжом», потребовав немедленной отставки. Кроме того, президент США потребовал уволить журналистку CNN Наташи Бертран «как собаку» за репортаж, ставящий под сомнение эффективность данных ударов.

Антон Голыбин
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