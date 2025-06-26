Трамп призвал республиканцев уничтожить «рупор демократов»
Трамп назвал «Голос Америки»* левым ужасом и призвал уничтожить радиостанцию
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп резко высказался о международной радиосети «Голос Америки»*, назвав её «рупором демократов» и призвав своих однопартийцев в Конгрессе «убить» ресурс. Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.
«Почему республиканцы хотят, чтобы «рупор» демократов, «Голос Америки»*, продолжал свою работу? Это полный левый ужас — ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!» — написал хозяин Белого дома.
Напомним, что в марте «Голос Америки»* прекратил своё вещание впервые за 83 года. Главный офис радиостанции был выставлен на продажу. Более 600 сотрудников получили уведомления о прекращении трудовых отношений. По итогу в составе останется около 200 человек к 1 сентября.
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