Трамп призвал республиканцев уничтожить «рупор демократов»

Президент США Дональд Трамп резко высказался о международной радиосети «Голос Америки»*, назвав её «рупором демократов» и призвав своих однопартийцев в Конгрессе «убить» ресурс. Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.

«Почему республиканцы хотят, чтобы «рупор» демократов, «Голос Америки»*, продолжал свою работу? Это полный левый ужас — ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!» — написал хозяин Белого дома.