После зачистки Трампа в «Голосе Америки»* осталось лишь 200 работников
NYT: Более 600 сотрудников «Голоса Америки»* получили уведомления о сокращении
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden
Администрация Дональда Трампа инициировала беспрецедентное сокращение штата «Голоса Америки»* — ключевого государственного СМИ США, ориентированного на зарубежную аудиторию. Более шестисот сотрудников получили уведомления о прекращении трудовых отношений.
Как сообщает The New York Times, работники были отправлены в оплачиваемый простой, а их контракты будут окончательно расторгнуты к 1 сентября. В результате численность персонала VOA* (Voice of America*), осуществляющего международное вещание, резко упадёт, а в составе останутся лишь двести человек.
«Голос Америки»* был основан в 1942 году для противостояния пропаганде нацистской Германии. Однако со временем многие стали считать американскую радиостанцию пропагандисткой и являющейся рупором Правительства США.
Напомним, что в марте «Голос Америки»* прекратил своё вещание впервые за 83 года. Главный офис радиостанции был выставлен на продажу. Тогда в организации оставалось лишь 800 сотрудников, но сообщалось, что их тоже планировалось уволить.
* Включена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокирована на территории России.