Последних сотрудников «Голоса Америки»* уволят до конца недели

Радиостанция «Голос Америки»* прекратит существование в ближайшее время. Как сообщает издание Politico со ссылкой на четырёх неназванных сотрудников компании, оставшиеся сотрудники получат уведомления об увольнении до конца недели.

По словам источников, речь идёт о примерно 800 сотрудниках.

Напомним, 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении масштабов деятельности правительственного Агентства по глобальным медиа (USAGM), которое отвечало за «Голос Америки»* .16 марта директор радиостанции Майкл Абрамовиц сообщил, что практически весь штат (более 1300 журналистов и продюсеров) был отправлен в отпуск без сохранения заработной платы.

«Голос Америки»* был основан в 1942 году для противостояния пропаганде нацистской Германии. Однако со временем многие стали считать американскую радиостанцию пропагандисткой и являющейся рупором Правительства США.