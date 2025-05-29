Последних сотрудников «Голоса Америки»* уволят до конца недели
Politico: 800 оставшихся сотрудников «Голоса Америки»* уволят на этой неделе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Niyazz
Радиостанция «Голос Америки»* прекратит существование в ближайшее время. Как сообщает издание Politico со ссылкой на четырёх неназванных сотрудников компании, оставшиеся сотрудники получат уведомления об увольнении до конца недели.
По словам источников, речь идёт о примерно 800 сотрудниках.
Напомним, 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении масштабов деятельности правительственного Агентства по глобальным медиа (USAGM), которое отвечало за «Голос Америки»* .16 марта директор радиостанции Майкл Абрамовиц сообщил, что практически весь штат (более 1300 журналистов и продюсеров) был отправлен в отпуск без сохранения заработной платы.
«Голос Америки»* был основан в 1942 году для противостояния пропаганде нацистской Германии. Однако со временем многие стали считать американскую радиостанцию пропагандисткой и являющейся рупором Правительства США.
Напомним, в марте сотрудники радиостанции «Голос Америки»* возбудили судебное дело против администрации Дональда Трампа, оспаривая сокращение полномочий Американского агентства мировых медиа (USAGM), к которому принадлежит данное средство массовой информации. Уже 17 мая штаб-квартира компании в Вашингтоне была выставлена на продажу.
* Включена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокирована на территории России.