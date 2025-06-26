«Известные водохлёбы»: Эколог назвал культуры, которые заметно вырастут в дождливые дни

После обильных дождей многие садоводы и огородники замечают, как преображаются их участки. Эколог Илья Рыбальченко рассказал Life.ru о том, какие именно культуры активно растут в условиях повышенной влажности и тепла, и как это можно использовать для получения богатого урожая.

«При условии сочетания дождя и тепла многие растения начинают активно расти. В саду это прежде всего розы. Розы могут демонстрировать заметный рост, особенно если они уже имеют окрашенные бутоны. Тогда они просто ждут солнца и тепла, чтобы раскрыть свои цветы», — отметил эксперт.

Специалист также подчеркнул устойчивость к различным погодным условиям боярышника, который быстро восстанавливается и растёт при благоприятных обстоятельствах.

«Если мы говорим об огороде, то это бобовая культура, такие как фасоль, вьющаяся или кустовая. Она активно растёт в тёплую погоду с достаточным количеством осадков. Но и, конечно, воду обожают тыквенные культуры. Огурцы — это известные водохлёбы. Кабачки известны тем, что их рост можно наблюдать буквально день за днём, когда создаются благоприятные условия: тепло и влага», — пояснил собеседник Life.ru.

Эколог отметил, что злаки и травы, включая сорняки, также демонстрируют быстрый рост в дождливые дни, требуя более частой прополки. Он обратил внимание на интенсивное развитие папоротников и мхов во влажной среде леса, а также на появление грибов после обильных осадков.

«В лесу после дождя интенсивно развиваются папоротники и мхи, так как предпочитают влажную среду. И любой грибник знает, что после обильных осадков появляются грибы. Поэтому бегом в лес», — посоветовал Рыбальченко.

Эксперт добавил, что полевые цветы и подсолнухи способны очень быстро расти в жаркие дни. Он также упомянул растения, предсказывающие погоду. Так, конский каштан может «плакать» перед дождём, а маргаритки с одуванчиками закрывают лепестки перед ненастьем.

В заключение, специалист подчеркнул, что дождливая погода является благоприятным фактором для роста многих растений. Это требует от садоводов и огородников повышенного внимания к своим участкам.