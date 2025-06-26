Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 01:25

«Что-то бомбануло»: Жители района московского ЖК «Середневский лес» проснулись из-за работы ПВО

SHOT: ВСУ атаковали район московского ЖК «Середневский лес»

В районе московского жилого комплекса «Середневский лес» сработала система противовоздушной обороны. Местные жители проснулись от громкого звука, сработала сигнализация у машин. Об этом сообщает SHOT.

ЖК «Середневский лес». Видео © SHOT

«Как будто что-то бомбануло», — рассказала девушка.

ЖК «Середневский лес». Фото © SHOT

ЖК «Середневский лес». Фото © SHOT

ЖК находится рядом с аэропортом Внуково. Предположительно, обломки украинского беспилотника повредили Nissan одного из жителей дома. Между домами всё усыпано разбитыми стёклами. Информации о пострадавших не поступало.

Собянин: ПВО уничтожила украинский беспилотник, атаковавший Москву
Собянин: ПВО уничтожила украинский беспилотник, атаковавший Москву

Ранее в подмосковном Зеленограде прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что слышали не менее шести взрывов в небе. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar