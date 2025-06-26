«Что-то бомбануло»: Жители района московского ЖК «Середневский лес» проснулись из-за работы ПВО

В районе московского жилого комплекса «Середневский лес» сработала система противовоздушной обороны. Местные жители проснулись от громкого звука, сработала сигнализация у машин. Об этом сообщает SHOT.

ЖК «Середневский лес». Видео © SHOT

«Как будто что-то бомбануло», — рассказала девушка.

ЖК «Середневский лес». Фото © SHOT

ЖК находится рядом с аэропортом Внуково. Предположительно, обломки украинского беспилотника повредили Nissan одного из жителей дома. Между домами всё усыпано разбитыми стёклами. Информации о пострадавших не поступало.