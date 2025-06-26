«Что-то бомбануло»: Жители района московского ЖК «Середневский лес» проснулись из-за работы ПВО
SHOT: ВСУ атаковали район московского ЖК «Середневский лес»
В районе московского жилого комплекса «Середневский лес» сработала система противовоздушной обороны. Местные жители проснулись от громкого звука, сработала сигнализация у машин. Об этом сообщает SHOT.
ЖК «Середневский лес». Видео © SHOT
«Как будто что-то бомбануло», — рассказала девушка.
ЖК «Середневский лес». Фото © SHOT
ЖК находится рядом с аэропортом Внуково. Предположительно, обломки украинского беспилотника повредили Nissan одного из жителей дома. Между домами всё усыпано разбитыми стёклами. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в подмосковном Зеленограде прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что слышали не менее шести взрывов в небе. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Обложка © SHOT