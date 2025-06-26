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Регион
26 июня, 04:36

Киев хочет заручиться помощью Африки в попытках противостоять Москве

Reuters: Украина намерена противодействовать влиянию России в Африке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Киев активизирует контакты с африканскими государствами, стремясь усилить своё присутствие на континенте и ослабить позиции Москвы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинских официальных лиц.

Специальный представитель Украины по делам Ближнего Востока и Африки Максим Субх сообщил, что украинская сторона видит возможность сблизиться с африканскими странами, апеллируя к их опыту борьбы с последствиями внешнего господства. Киев пытается выстраивать отношения на основе исторических аналогий, указывая на якобы общие черты в стремлении к суверенитету.

«Мавритания, расположенная на засушливой западной оконечности Африки, стала маловероятным плацдармом для всё более глобальной борьбы Украины с её противником — Россией», — говорится в статье.

Субх отметил, что РФ, укрепляющая позиции в регионе Сахеля, «дестабилизирует ситуацию» на местах. По информации агентства, Украина предложила сотрудничество в Мавритании: подготовку специалистов и обмен опытом. Однако Нуакшот пока не предоставил ответа.

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А ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина, сталкиваясь с неудачами в противостоянии с Россией, стремится разжечь террористическую активность в африканских странах, поддерживающих РФ. По её словам, режим хочет создать новый очаг конфликта.

Тимур Хингеев
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