Киев хочет заручиться помощью Африки в попытках противостоять Москве
Reuters: Украина намерена противодействовать влиянию России в Африке
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Киев активизирует контакты с африканскими государствами, стремясь усилить своё присутствие на континенте и ослабить позиции Москвы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинских официальных лиц.
Специальный представитель Украины по делам Ближнего Востока и Африки Максим Субх сообщил, что украинская сторона видит возможность сблизиться с африканскими странами, апеллируя к их опыту борьбы с последствиями внешнего господства. Киев пытается выстраивать отношения на основе исторических аналогий, указывая на якобы общие черты в стремлении к суверенитету.
«Мавритания, расположенная на засушливой западной оконечности Африки, стала маловероятным плацдармом для всё более глобальной борьбы Украины с её противником — Россией», — говорится в статье.
Субх отметил, что РФ, укрепляющая позиции в регионе Сахеля, «дестабилизирует ситуацию» на местах. По информации агентства, Украина предложила сотрудничество в Мавритании: подготовку специалистов и обмен опытом. Однако Нуакшот пока не предоставил ответа.
А ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина, сталкиваясь с неудачами в противостоянии с Россией, стремится разжечь террористическую активность в африканских странах, поддерживающих РФ. По её словам, режим хочет создать новый очаг конфликта.