«Вагнер» без Пригожина: Как «музыканты» гоняют террористов в Африке после гибели Первого ЧВК «Вагнер» отчиталась об успешном завершении миссии в одной из стран Африки. Как группа помогает Чёрному континенту сбросить оковы Запада и победить терроризм — в материале Life.ru. 10 июня, 21:35 Чем занимается ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина (Первый) в Африке. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Александр Река, Лев Бородин

Частная военная компания «Вагнер» 6 июня официально объявила о завершении миссии в Республике Мали. Операция «музыкантов» продлилась 3,5 года и закончилась освобождением всех региональных столиц от повстанцев и исламистов, которые больше десяти лет сеяли хаос на территории африканской страны.

«Мы выполнили свою задачу и мы возвращаемся домой», — объявил диктор в видеоролике, который распространила пресс-служба «оркестра».

Вопреки прогнозам злопыхателей, группа не прекратила существование после трагической гибели её создателя Евгения Пригожина (позывной Первый) и командира Дмитрия Уткина (Девятый) в авиакатастрофе. Часть вагнеров продолжили борьбу с украинскими националистами, пополнив ряды ВС России, добровольческих формирований и спецназа «Ахмат». Полученный в тяжёлых боях за Попасную, Соледар и Бахмут опыт особенно пригодился ветеранам ЧВК в августе 2024 года, когда они дали отпор ВСУ в Курской области.

Оружие на радость радикалам не побросал и африканский контингент «музыкантов», который по сей день защищает страны Чёрного континента от двух главных напастей: террористов и бывших колонизаторов. Западные державы десятилетия напролёт «доили» попавшие в беду народы, обещая им «мир и свободу» взамен на доступ к рудникам и шахтам. Но только с приходом вагнеров на этой земле узнали, что значит дышать полной грудью.

Жители Банги благодарят ЧВК «Вагнер». Фото © Telegram / СОМБ («Туристы» в Африке)

Заручившись опытом военной компании в Сирии, ЧВК Евгения Пригожина выступила против радикалов и исламистов в Мали, Центрально-Африканской Республике, Мозамбике, Ливии, Судане, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго. Причём подготовкой африканских боевиков в некоторых из этих стран занимались инструкторы Главного управления разведки (ГУР) МО Украины, которые курировали атаки повстанцев и снабжали их оружием. Как сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, на Чёрном континенте Киев отрабатывал технологии БПЛА и пытался увеличить влияние в богатом ресурсами регионе.

Впрочем, подопечные специалистов ГУР, как и сами украинские разведчики, раз за разом попадали под нещадный маховик «оркестра», который не останавливался до выполнения поставленных задач. Лишь достигнув целей в большинстве регионов и оставшись без основателя и первого командира, «оркестр» ограничил активную деятельность до двух государств — Мали и ЦАР. О них — более подробно.

Мали

В 2012 году Мали охватил вооружённый конфликт между сепаратистами-туарегами, которые контролировали север республики, и правительственными войсками. Мятежники при поддержке радикальных группировок наступали на центральные районы страны, подвергая местное население жесточайшему террору. Вдобавок повстанцы уничтожали исторические памятники под предлогом борьбы с идолопоклонством и грезили о создании собственного исламистского государства.

Изгонять экстремистов по просьбе Бамако вызвалась Франция. Впрочем, за девять лет европейские горе-«миротворцы» не смогли защитить страну от боевиков, а затем Париж и вовсе решил бросить бывшую колонию на произвол судьбы. В результате новые власти Мали попросили о помощи Россию — и это, как показало время, было самым правильным шагом из всех возможных.

«Ничего у них (французских миротворцев. — Прим. Life.ru) не получилось сделать, и террористы там по-прежнему правят бал. Поскольку власти Мали оценили свои силы как недостаточные, <…> они обратились к частной российской военной компании», — отмечал глава МИД России Сергей Лавров.

Боец ЧВК «Вагнер» в Банги. Фото © Telegram / СОМБ («Туристы» в Африке)

Всего за 3,5 года вагнеры освободили от боевиков крупнейшие города Мали, такие как Гао, Тимбукту и Анефис. Пал под натиском «оркестра» и главный оплот террористов — Кидаль. Подконтрольная правительству территория увеличилась более чем вдвое.

«Нашей целью было вернуть территорию под контроль властей, чтобы в малийских городах восстановилась мирная жизнь. ЧВК «Вагнер» вместе с вооружёнными силами страны уничтожили тысячи террористов» — гласит заявление пресс-службы компании.

Лёгкой прогулкой миссия группы в Мали не стала. Чего только стоит побоище в окрестностях населённого пункта Тин-Зауатин в июле 2024 года, где 13-й штурмовой отряд «музыкантов» под командованием Сергея Шевченко с позывным Пруд дал бой почти тысяче боевиков. Против вагнеров и малийских военных были задействованы дроны, шахид-мобили и тяжёлое вооружение. «Оркестр» понёс тяжёлые потери, но, в отличие от лягушатников, сдаваться перед лицом смертельной угрозы — не в характере потомков великих русских героев.

«Остались втроём, продолжаем вести бой» — гласит последняя радиограмма от группы Пруда, полученная 27 июля в 17:10.

Кадры боя в окрестностях Тин-Зауатина. Видео © Telegram / Военный Осведомитель

Позже выяснилось, что засаду радикалам помогала готовить Украина, желавшая поквитаться с вагнерами за потерянные города в Донбассе. ГУР прямо заявило о снабжении боевиков разведданными и оружием. Несколько африканских стран в ответ обвинили Незалежную в поддержке терроризма. «Оркестр» же оправился от неудачного эпизода и продолжил выполнение миссии в Мали.

ЦАР

Деятельность российской ЧВК в Центрально-Африканской Республике началась в 2018 году — спустя шесть лет после погружения страны в гражданскую войну. «Музыканты» заняли сторону официальных властей во главе с Фостеном-Арканжем Туадерой. Как и в Мали, утихомирить повстанцев на территории бывшей колонии сначала попытался Париж, но эффективность французских военных оказалась околонулевой. На момент прихода «оркестра» радикалы контролировали около 80% площади ЦАР. Вскоре статистика стала диаметрально противоположной.

«Несколько лет назад мы были в очень тяжёлом положении с точки зрения безопасности. Было оккупировано до 80% территории нашей страны. Сегодня благодаря нашему сотрудничеству с Российской Федерацией и российскими инструкторами мы контролируем практически более 95% территории», — заявлял в апреле 2024-го Туадера.

Деятельность вагнеров сделала возможным историческое событие — открытие границы между ЦАР и Чадом, которая была закрыта более десяти лет. Встреча политиков двух стран прошла в приграничном городе Сидо при участии «оркестра». Именно там был снят тот самый вирусный ролик, который породил слухи о «живом» Пригожине. На кадрах мелькает мужчина в гражданском, который телосложением и походкой сильно напоминает основателя ЧВК.

Встреча в Сидо. Видео © Telegram / СОМБ («Туристы» в Африке)

О благодарности «оркестру» в ЦАР говорят два показательных памятника в Банги. Первый — памятник российским военным инструкторам. Центр композиции отведён двум «музыкантам», которые закрывают собой женщину с детьми. По бокам разместились фигуры военнослужащих FACA — они стоят бок о бок с русскими на страже мирного будущего своей страны. Второй же памятник посвящён Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Два пятиметровых монумента заняли место у стен Русского дома. Можете представить, чтобы в каком-нибудь Ираке поставили памятник американской ЧВК Blackwater?





Именно в столице ЦАР частная военная компания «Вагнер» отметила 11-летие со дня основания. 1 мая 2025 года в Банги новый командир «музыкантов» Дмитрий Подольский (позывной Салем) поблагодарил бойцов за верную службу и призвал их чтить заветы Первого и Девятого. К слову, в сентябре 2024-го президент страны Туадера назначил Салема своим советником по безопасности. Такое доверие не появляется из ниоткуда — его можно только заслужить.

На сегодняшний день ЧВК «Вагнер» продолжает оставаться наиболее опытной, боеготовой и эффективной военной компанией во всём мире. Группой руководит Герой России, кавалер четырёх орденов Мужества и двух медалей «За отвагу», прошедший через горнило Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Бахмута. Борьба с украинскими националистами лишила Салема обеих ног и правой руки, вынудив встать на протезы. Но бывших героев не бывает — и сейчас «оркестром» «дирижирует» человек несгибаемого характера, под началом которого «музыкантов» ждёт ещё немало побед во славу русского оружия.

Авторы Илья Пушкарев