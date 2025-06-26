ПВО отразила атаку украинских дронов в двух районах Ростовской области

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в двух районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале. Инцидент произошёл ночью в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано. Информация уточняется.

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал он.