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Регион
26 июня, 04:42

ПВО отразила атаку украинских дронов в двух районах Ростовской области

Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в двух районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале. Инцидент произошёл ночью в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано. Информация уточняется.

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал он.

Собянин: ПВО уничтожила украинский беспилотник, атаковавший Москву
Собянин: ПВО уничтожила украинский беспилотник, атаковавший Москву

Ранее сообщалось, что в районе московского жилого комплекса «Середневский лес» сработала система ПВО. Местные жители проснулись из-за громких звуков. Предположительно, обломки украинского беспилотника повредили автомобиль одного из жителей. Информации о пострадавших не поступало.

Антон Голыбин
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