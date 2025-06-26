ПВО отразила атаку украинских дронов в двух районах Ростовской области
Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в двух районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале. Инцидент произошёл ночью в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано. Информация уточняется.
«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал он.
Ранее сообщалось, что в районе московского жилого комплекса «Середневский лес» сработала система ПВО. Местные жители проснулись из-за громких звуков. Предположительно, обломки украинского беспилотника повредили автомобиль одного из жителей. Информации о пострадавших не поступало.