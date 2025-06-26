В Японии ответили Трампу на сравнение ударов по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, сравнившего удары по ядерным объектам Ирана с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Вопрос о словах прозвучал на регулярной пресс-конференции Хаяси.

«Нам известно об упомянутых вами высказываниях... Что касается нашей позиции по такой интерпретации событий, в целом мы считаем, что дискуссии об оценке исторических событий должны оставаться в компетенции экспертов», — сказал Хаяси.

Он подчеркнул неизменную позицию японского правительства: атомные бомбардировки привели к «огромному числу жертв, заболеваниям, вызвавшим невыразимые человеческие страдания, и гуманитарной трагедии, которую невозможно не сожалеть». Генсек добавил, что мировому сообществу необходимо активизировать усилия по построению мира без ядерного оружия и сделать всё возможное, чтобы ужас Хиросимы и Нагасаки никогда не повторился.

Напомним, накануне Трамп сравнил удары по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. В своём заявлении он отметил, что, хотя не хочет проводить прямые параллели, по сути, произошли события, схожие по своему воздействию. Политик уверен, что если бы Штаты не нанесли этот удар, боевые действия продолжались бы до сих пор.