Почти 80 человек погибли за сутки в Газе при ударах Израиля
Минздрав Газы сообщили о гибели 79 человек за сутки при ударах Израиля
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В результате ударов армии Израиля по сектору Газа за последние сутки там погибло почти 80 человек. Министерство здравоохранения палестинского анклава, чьи данные цитирует катарский телеканал Al Jazeera, также сообщает о почти 400 раненых.
Напряжённость сохраняется и на Западном берегу реки Иордан. В деревне Кафр-Малек, расположенной к северо-востоку от Рамаллы, трое палестинцев погибли, а несколько человек получили ранения в результате нападения израильских поселенцев.
Во время вчерашней атаки израильской армии в секторе Газа погиб 21 человек. ЦАХАЛ наносила удары по палаточному лагерю для перемещённых лиц, а также по центральным районам анклава.