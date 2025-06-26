Почти 80 человек погибли за сутки в Газе при ударах Израиля

В результате ударов армии Израиля по сектору Газа за последние сутки там погибло почти 80 человек. Министерство здравоохранения палестинского анклава, чьи данные цитирует катарский телеканал Al Jazeera, также сообщает о почти 400 раненых.

Напряжённость сохраняется и на Западном берегу реки Иордан. В деревне Кафр-Малек, расположенной к северо-востоку от Рамаллы, трое палестинцев погибли, а несколько человек получили ранения в результате нападения израильских поселенцев.