Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 07:18

Почти 80 человек погибли за сутки в Газе при ударах Израиля

Минздрав Газы сообщили о гибели 79 человек за сутки при ударах Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

В результате ударов армии Израиля по сектору Газа за последние сутки там погибло почти 80 человек. Министерство здравоохранения палестинского анклава, чьи данные цитирует катарский телеканал Al Jazeera, также сообщает о почти 400 раненых.

Напряжённость сохраняется и на Западном берегу реки Иордан. В деревне Кафр-Малек, расположенной к северо-востоку от Рамаллы, трое палестинцев погибли, а несколько человек получили ранения в результате нападения израильских поселенцев.

«Может случиться скоро»: Трамп спрогнозировал новую эскалацию на Ближнем Востоке
«Может случиться скоро»: Трамп спрогнозировал новую эскалацию на Ближнем Востоке

Во время вчерашней атаки израильской армии в секторе Газа погиб 21 человек. ЦАХАЛ наносила удары по палаточному лагерю для перемещённых лиц, а также по центральным районам анклава.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar