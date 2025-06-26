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26 июня, 07:00

«Не осталось выбора»: Суд Лондона вынес приговор российскому миллиардеру по иску бывшей жены

Нефтемагната Крупеева осудили в Лондоне на 28 дней условно по иску бывшей жены

Михаил Крупеев. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Michael Kroupeev

Михаил Крупеев. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Michael Kroupeev

В Лондоне суд вынес условный приговор Михаилу Крупееву, главе нефтетрейдинговой компании Gulfsands Petroleum Plc. Российский магнат получил 28 дней лишения свободы условно за неуважение к суду в рамках громкого бракоразводного процесса.

Его бывшая супруга, Елена Крупеева, инициировала разбирательство, узнав о двойной жизни мужа — в России у него была ещё одна семья, о существовании которой женщина не знала 20 лет. После 35 лет брака, насыщенных роскошью, зарубежными курортами, миллионами денег и активов, включая лондонский особняк за £15 млн, их союз распался.

Суд установил, что Крупеев систематически игнорировал пять постановлений, касающихся финансовых обязательств. Экс-жена заявляла о долге, превышающем £837 тысяч, но по итогам разбирательства магнату предписано выплатить ей почти £196 тысяч, а также компенсировать £90 тысяч судебных издержек.

«Я не хотела подавать заявление о заключении моего мужа в тюрьму. Но после многочисленных попыток добиться от него выполнения судебных предписаний у меня просто не осталось выбора», — сказала Крупеева после суда.

Сам Михаил Крупеев участвовал в заседании дистанционно, находясь на Кипре.

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Брак Крупеевых стал одним из самых дорогих в истории всего британского правосудия. Супруги разводятся из-за второй семьи бизнесмена, проживающей в России. При этом его адвокат говорит, что обвинения бывшей жены Михаила Крупеева ничем не подкреплены.

Владимир Озеров
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