«Прямые поставки»: Политолог раскрыл, как конфликт на Ближнем Востоке сблизил Россию и Китай

Конфликт между Ираном и Израилем сблизил Россию и Китай, уверена доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. По её словам, обострение на Ближнем Востоке показало необходимость поиска иных торговых путей.

«Что касается Китая, то развитие прямых поставок из России для Пекина - это в том числе опция избавления от зависимости от ближневосточных углеводородов», — подчеркнула политолог.

В беседе с «Царьградом» она отметила, что сегодня КНР активно пытается развивать Северный морской путь, чтобы не зависеть от Индийского океана по части неуглеводородных грузов, особенно СПГ. Поэтому Китай готов более тесно сотрудничать с Россией. В свою очередь и Москва настроена на углубление отношений с Пекином, в том числе по вопросам экономики.

«Израиль и Иран обменялись, скажем, готовностью прекращать огонь, но никто не даёт гарантий, что это не повторится в какой-то обозримой перспективе. И понятно, что страны, которые закупают нефть и газ из ближневосточных стран, так или иначе вынуждены это учитывать в своих энергетических стратегиях», — заключила эксперт.