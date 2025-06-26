В МИД раскрыли, кого самолёт спецотряда «Россия» доставил в Нью-Йорк

Не стоит строить политических интриг вокруг перелёта российского спецборта Ил-96 СЛО в Нью-Йорк, ведь это стандартный вывозной рейс. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Перелёт Ил-96 СЛО «Россия» в Нью-Йорк — обычный вывозной рейс, он отвёз новых сотрудников в США и заберёт возвращающихся», — рассказала дипломат ТАСС.