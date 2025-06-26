Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 07:25

В МИД раскрыли, кого самолёт спецотряда «Россия» доставил в Нью-Йорк

Захарова: Российский спецборт Ил-96 совершил обычный вывозной рейс в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Не стоит строить политических интриг вокруг перелёта российского спецборта Ил-96 СЛО в Нью-Йорк, ведь это стандартный вывозной рейс. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Перелёт Ил-96 СЛО «Россия» в Нью-Йорк — обычный вывозной рейс, он отвёз новых сотрудников в США и заберёт возвращающихся», — рассказала дипломат ТАСС.

Ушаков заявил о скором возобновлении консультаций между РФ и США
Ушаков заявил о скором возобновлении консультаций между РФ и США

Ранее Life.ru рассказывал, что российский самолёт специального назначения приземлился в международном аэропорте имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. На таких обычно летают делегации в рамках дипломатических миссий.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar