Авария оставила тысячи адресов без электричества на юге Приморского края

В Приморском крае у части потребителей произошли перебои с электроснабжением из-за аварийного отключения линии электропередачи. Как сообщили в региональном министерстве энергетики и газоснабжения, 26 июня в 15:56 по местному времени (08:56 мск) отключилась ЛЭП 500 кВ «Приморская ГРЭС — Хехцир 2», сработала автоматика ограничения нагрузки, в результате чего без света остались потребители с общей нагрузкой около 600 МВт.

Уже к 16:12 линия была введена в работу, сейчас ведётся постепенное восстановление электроснабжения. Причины инцидента уточняются, за оборудованием установлен постоянный контроль.

Одна из магистральных веток, связывающих Приморскую ГРЭС с подстанцией Хехцир‑2, обеспечивает передачу электроэнергии между Приморским и Хабаровским краем. Именно её аварийное отключение вызвало блэкаут в южной части края, затронув нагрузку около 600 МВт.