Полиция спасла двух человек, которых заживо закопали ради жуткого обряда под Петербургом

В Приозерском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов в последний момент предотвратили ужасающий ритуал с имитацией погребения заживо. На видеокадрах, облетевших сеть, запечатлён момент экстренного выкапывания двух человек из неглубоких могил. Жертвы, завёрнутые в простыни, были освобождены буквально из-под земли. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Обряд с погребением. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Инцидент произошёл во время так называемого «сатанинского праздника», на котором присутствовало около пятнадцати человек. Каждый из участников заплатил организатору, который предпочитает, чтобы его звали шаманом, от шести до девяти тысяч рублей за участие в зловещем действе.

Организаторы мероприятия. Фото © Telegram / Mash на Мойке

На месте происшествия были задержаны предполагаемые организаторы мракобесия: мужчина, одетый в толстовку с изображением волка и такой же татуировкой на голове, и женщина, чей образ отличался особой эксцентричностью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 239 УК РФ, касающейся создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.