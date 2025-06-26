Соседи «угомонили» любителя громкой музыки страйкбольной гранатой

В Приморском крае соседи подорвали страйкбольной гранатой дверь любителя громкой музыки. Как пишет NEWS.VL, люди устали от буйного жильца и решили пойти на крайние меры.

Двое мужчин, устав слушать по ночам музыку соседа, решили ему отомстить, «заминировав» дверь «растяжкой» со страйкбольной гранатой. Проблемный жилец, открыв дверь на стук, получил взрыв — и, судя по видео, мощный.

А ранее житель Севастополя расстрелял машины соседей из после исключения из домового чата. Мужчина регулярно выкладывал в общий чат свои фото без объяснений, хвастался банковскими счетами и странными историями. В конце концов терпение жильцов лопнуло — его исключили из беседы. Но «замечательный сосед» не смог смириться с таким поворотом.