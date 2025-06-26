Life.ru узнал о сети подпольных стрип-клубов для китайцев в Москве с «чайными» и «кофейными» тарифами

В Москве функционируют минимум шесть закрытых караоке-баров, где русские девушки работают исключительно с иностранными посетителями из Китая, Японии и Кореи. Попасть туда можно только по рекомендации через менеджеров, чаще всего через китайскую соцсеть WeChat. Адреса не афишируются и выдаются только после личного общения. Об этом сообщает SHOT.

Закрытый стриптиз-клуб. Видео © Telegram / SHOT

Клиенты выбирают девушек за 15 тысяч рублей, которые выстраиваются в ряд перед ними. Русские мужчины допускаются лишь по предварительной договорённости с администрацией. Девушки разделены на категории: «чай» — за 5 тысяч рублей они флиртуют, танцуют стриптиз и развлекают гостей настольными играми с закусками и напитками. В категории «кофе» за 20-25 тысяч рублей сотрудницы готовы сопровождать клиентов на квартиру или в гостиницу после вечеринки.

Интим в заведениях не предоставляется напрямую, что позволяет владельцам избегать обвинений в сутенёрстве. По словам одного из директоров, клиента можно заранее познакомить с девушкой, которая согласится провести с ним ночь вне клуба. Бывшая работница добавила, что постоянных посетителей не стоит обижать — они часто пытаются организовать встречи за пределами работы.