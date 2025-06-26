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26 июня, 08:50

«Враг останется безлошадным»: Военный эксперт раскрыл важную деталь в сводках с фронта

Офицер Дандыкин: В сводках МО меньше данных о технике Запада, так как её выбили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Министерство обороны России стало меньше упоминать об уничтожении западной военной техники в зоне СВО, и это не случайно. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что по большей части ВС РФ просто выбили технику в ходе боевых действий.

«Обратите внимание, что заметно меньше стало в сводках появляться сведений про уничтожение образцов западной техники: танков «Леопард», «Абрамс», я уже не говорю о «Челленджерах». Нет практически тех же «трёх семёрок» гаубиц [гаубица «777»]. Не потому, что где-то их прячут, а потому, что их выбили. А больше поставок, вполне вероятно, может, и нет», — пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».

Аналогичная история с гаубицей «Цезарь» и бронемашинами, в том числе «Брэдли» производства США. Капитан дополнил, что это может привести к серьёзным последствиям для украинских войск. По его словам, ВСУ могут остаться «безлошадными». Например, бойцы ВСУ в районе Тёткино идут в атаки пешком.

«Это, несомненно, будет сказываться уже в ближайшее время. В эту летнюю кампанию — оставшиеся июль, август, сентябрь, — несомненно, будет более быстрое продвижение», — отметил Дандыкин.

Эшелоны с трофейной техникой НАТО засняли по пути в тыл из зоны СВО
Эшелоны с трофейной техникой НАТО засняли по пути в тыл из зоны СВО

А ранее Life.ru рассказывал, что российские десантники забрали в качестве трофея шведскую БМП CV-90 под Сумами. На Западе это вооружение считается лучшей боевой машиной пехоты. Тем не менее «лучшая» техника не смогла выстоять перед натиском ВС России.

Дарья Нарыкова
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