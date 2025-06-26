«Враг останется безлошадным»: Военный эксперт раскрыл важную деталь в сводках с фронта
Офицер Дандыкин: В сводках МО меньше данных о технике Запада, так как её выбили
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Министерство обороны России стало меньше упоминать об уничтожении западной военной техники в зоне СВО, и это не случайно. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что по большей части ВС РФ просто выбили технику в ходе боевых действий.
«Обратите внимание, что заметно меньше стало в сводках появляться сведений про уничтожение образцов западной техники: танков «Леопард», «Абрамс», я уже не говорю о «Челленджерах». Нет практически тех же «трёх семёрок» гаубиц [гаубица «777»]. Не потому, что где-то их прячут, а потому, что их выбили. А больше поставок, вполне вероятно, может, и нет», — пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».
Аналогичная история с гаубицей «Цезарь» и бронемашинами, в том числе «Брэдли» производства США. Капитан дополнил, что это может привести к серьёзным последствиям для украинских войск. По его словам, ВСУ могут остаться «безлошадными». Например, бойцы ВСУ в районе Тёткино идут в атаки пешком.
«Это, несомненно, будет сказываться уже в ближайшее время. В эту летнюю кампанию — оставшиеся июль, август, сентябрь, — несомненно, будет более быстрое продвижение», — отметил Дандыкин.
А ранее Life.ru рассказывал, что российские десантники забрали в качестве трофея шведскую БМП CV-90 под Сумами. На Западе это вооружение считается лучшей боевой машиной пехоты. Тем не менее «лучшая» техника не смогла выстоять перед натиском ВС России.