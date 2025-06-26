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26 июня, 09:12

Токсичный скорпион ужалил москвичку во время уборки в офисе

В Москве врачи спасли женщину, которую скорпион ужалил во время уборки офиса

Скорпион укусил москвичку во время уборки офисного помещения. Обложка © Московский департамент здравоохранения

Скорпион укусил москвичку во время уборки офисного помещения. Обложка © Московский департамент здравоохранения

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского оказали экстренную медицинскую помощь женщине, пострадавшей от жала скорпиона. Членистоногое ужалило пациентку во время уборки офисного помещения, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Московские врачи спасли жительницу столицы после укуса скорпиона. Фото © Московский департамент здравоохранения

Московские врачи спасли жительницу столицы после укуса скорпиона. Фото © Московский департамент здравоохранения

Для точной диагностики женщина принесла в медицинское учреждение самого скорпиона. В токсикологическом центре идентифицировали животное и подтвердили высокую токсичность его яда.

«Укус такого скорпиона визуально практически не заметен, однако его токсичный яд вызвал сильную боль в правой руке, уплотнение в месте укуса, головную боль и слабость. Наши врачи обработали рану и провели необходимую терапию», — пояснили в Склифе.

По предварительной версии, экзотическое членистоногое могло случайно попасть в столицу из Крымского региона вместе с грузами или личными вещами.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Пермском крае клещ укусил местного жителя, мужчина обратился в больницу, чтобы сделать прививку от энцефалита. При этом медицинское учреждение не имело никакой лицензии на проведение вакцинации. В итоге мужчина оказался в больнице, у него парализовало руку и он впал в кому.

Наталья Афонина
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