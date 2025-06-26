«Осознают всю опасность»: В Госдуме высказались о запрете использования Starlink в ЛНР

ВС России не коснётся запрет в ЛНР продажи и использования оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink от Илона Маска. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Насколько я понимаю, речь идёт прежде всего о гражданском персонале, который, действительно, по незнанию, может какие-то секретные сведения случайно слить противнику, используя американский Starlink. Имеются в виду случаи, когда через это оборудование безо всякой дополнительной защиты люди просто выходят в интернет. Что касается трофейных установок на передовой, то, поверьте, наши ребята там прекрасно понимают всю опасность, которая от них исходит», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Журавлёв дополнил, что в российских подразделениях ВС РФ хватает компьютерных специалистов, которые контролируют ПО и делают всё возможное, чтобы информация не попала к противнику. Поэтому запрет руководства ЛНР, по словам депутата, не повлияет на боеспособность армейских подразделений. Также собеседник издания отметил, что технология Starlink является всего лишь дополнительной системой, так как у ВС России есть собственные средства связи.

«И Starlink здесь вообще не является никакой системой связи, без которой мы не можем существовать», — подытожил депутат.