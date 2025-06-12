Эксперт оценил вероятность того, что Киев оставят без американских спутниковых данных
Аналитик Халилов: США продолжат снабжать Киев данными со спутников
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США продолжат снабжать Украину спутниковой разведкой, несмотря на политические трения. Аналитик Неймат Халилов из экспертного клуба «Дигория» прокомментировал ситуацию и подтвердил, что Вашингтон не планирует прекращать предоставление Киеву данных космической разведки, которые остаются важнейшим элементом военной поддержки.
Эксперт отметил, что американская спутниковая разведка позволяет украинской стороне эффективно планировать военные операции. Ранее передача этих данных уже приостанавливалась после политических разногласий между Владимиром Зеленским и администрацией США, что наглядно продемонстрировало зависимость Киева от решений Вашингтона.
Халилов подчеркнул, что хотя Украина теоретически может запрашивать разведданные у других стран НАТО, их качество и оперативность существенно уступают американским. При этом Вашингтон рассматривает эту поддержку как стратегический инструмент влияния на ситуацию в условиях успешных действий российской стороны.
«Полный отказ США от предоставления Украине спутниковой разведки нанесёт удар по их собственным стратегическим интересам. В долгосрочной перспективе Вашингтон будет сохранять этот канал поддержки, корректируя его интенсивность в зависимости от развития ситуации», — резюмировал эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».
На днях вопрос передачи спутниковых данных украинским войскам был поднят вновь на фоне публичного скандала между американским президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Как предположил политический обозреватель, ссора могла быть постановкой для Киева, целью которой было подтолкнуть Владимира Зеленского к заключению мира с Россией под угрозой отключения от Starlink.