США продолжат снабжать Украину спутниковой разведкой, несмотря на политические трения. Аналитик Неймат Халилов из экспертного клуба «Дигория» прокомментировал ситуацию и подтвердил, что Вашингтон не планирует прекращать предоставление Киеву данных космической разведки, которые остаются важнейшим элементом военной поддержки.

Эксперт отметил, что американская спутниковая разведка позволяет украинской стороне эффективно планировать военные операции. Ранее передача этих данных уже приостанавливалась после политических разногласий между Владимиром Зеленским и администрацией США, что наглядно продемонстрировало зависимость Киева от решений Вашингтона.

Халилов подчеркнул, что хотя Украина теоретически может запрашивать разведданные у других стран НАТО, их качество и оперативность существенно уступают американским. При этом Вашингтон рассматривает эту поддержку как стратегический инструмент влияния на ситуацию в условиях успешных действий российской стороны.