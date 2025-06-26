В Кургане задержали трансгендера* по подозрению в экстремизме

По данным источников в правоохранительных органах, в Кургане задержан человек, идентифицируемый как транссексуал, по подозрению в причастности к деятельности запрещённой экстремистской организации «Граждане СССР»*. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе оперативных действий была получена информация о стороннике международного общественного движения ЛГБТ*, который также вовлечён в работу межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*. В процессе расследования были обнаружены документы, подтверждающие операцию по смене пола и имени, следует из сообщения.

Как отметили в силовых структурах, задержанный не имеет постоянного места работы. В 2019 году ему была проведена операция по смене пола с женского на мужской, что отражено в его паспортных данных. В настоящее время он проходит гормональную терапию.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об участии в экстремистской организации, она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Весной текущего года в Москве правоохранительными органами была ликвидирована ячейка экстремистской организации «Граждане СССР»*. По данным следствия, пресечена деятельность группы, направленная на дестабилизацию конституционного строя и создание препятствий для работы органов государственной власти. Установлено, что организация была создана в январе 2020 года. Главарь привлекал к участию знакомых для распространения идеологии и вербовки новых членов. В результате операции задержаны четыре человека.