«Исторический момент»: Баскетболист Дёмин стал первым россиянином в топ-10 драфта НБА

На драфте НБА в Нью-Йорке российский баскетболист Егор Дёмин был выбран клубом «Бруклин Нетс» под восьмым номером, что стало знаковым событием для российского спорта. Это наивысшая позиция, на которой когда-либо выбирался российский игрок — предыдущий рекорд принадлежал Ярославу Королёву, который в 2005 году оказался под 12-м номером в команде «Лос-Анджелес Клипперс».

19-летний Дёмин в прошедшем сезоне выступал за команду Университета Бригама Янга. В 33 матчах его средние показатели составили 10,6 очка, 5,5 передачи и 3,9 подбора за игру.

В сезоне 2024/25 «Нетс» заняли лишь 12-е место в Восточной конференции и не смогли попасть в плей-офф. Теперь клуб сосредоточился на развитии молодых талантов.

Во втором раунде драфта, который пройдёт в ночь на пятницу, также могут быть задрафтованы россияне Владислав Голдин и Виктор Лахин. По прогнозам ESPN, Голдин может оказаться в «Кливленд Кавальерс» под 49-м номером, а Лахин — в «Лос-Анджелес Лейкерс» под 55-м номером.