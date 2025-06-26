В России запретят поставки семян и растений из Нидерландов с 30 июня

В Россию прекратятся поставки семенного и посадочного материала из Нидерландов, начиная с 30 июня 2025 года, соответствующий запрет вынес Россельхознадзор. Об этом сообщило ведомство на своём сайте. Там уточняется, что решение принято для обеспечения безопасности в стране.

«Россельхознадзор с 30 июня 2025 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала происхождением из Нидерландов. Меры приняты в целях сохранения фитосанитарного благополучия и поддержания имиджа России как надёжного экспортёра, а также предотвращения распространения карантинных объектов в стране», — говорится в заявлении.

В Россельхознадзоре пояснили, что в нидерландских растениях и семенах обнаружены три случая заражения карантинными для стран-членов ЕАЭС объектами. Вся поставляемая продукция также имела сертификаты Венгрии, Белоруссии и Литвы. В ведомстве добавили, что Нидерланды не принимали мер по сохранению фитосанитарной безопасности при экспорте, что привело к подобным ситуациям. В Россию с начала 2025 году уже ввезено 9,6 миллионов штук посадочного материала и 530,5 тонны семенного материала из Нидерландов, предупредили в Россельхознадзоре.