Фон дер Ляйен могут отправить в отставку из-за скандала с вакцинами

Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен может грозить вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от CoViD-19. Об этом сообщает Financial Times.

«Ультраправые депутаты Европарламента утверждают, что заручились достаточной поддержкой своего требования об отставке всего состава ЕК после того, как суд ЕС вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании», — пишет издание.

Для отстранения председателя Еврокомиссии потребуются голоса более двух третей присутствующих на заседании евродепутатов. Хотя 401 из 720 парламентариев год назад поддержал фон дер Ляйен на выборах главы ЕК, часть из них теперь выступает против неё из-за вакцинного скандала и других разногласий, отмечает FT.