Главный русофоб хоккея Гашек поставил условие Могильному для включения в зал славы
Гашек потребовал, чтобы Могильный осудил СВО для включения в Зал хоккейной славы
Александр Могильный. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек, известный своей русофобией, потребовал, чтобы советского и российского нападающего Александра Могильного включили в Зал хоккейной славы в Торонто только после его публичного осуждения СВО. Об этом Гашек написал в соцсети Х.
«Если Могильный примет участие в каком-либо мероприятии, в данном случае его вступлении в Зал славы, он будет представлять российскую спецоперацию на Украине и всё, связанное с ней. Это станет огромной рекламой СВО. Зал славы хоккея и страна Канада, если это произойдёт, также будут нести ответственность. Если они хотят избежать этого, то они должны дать Александру шанс официально осудить СВО», — пишет русофоб Гашек.
При этом поблагодарил Могильного за его потрясающую игру и хоккейные успехи в Европе и в Америке, не упомянув Советский Союз. По его словам, хоккеист достоин включения в Зал славы в Торонто, но при условии осуждения правительства РФ и всей спецоперации. Гашек предупредил канадские власти, что игнорирование подобного момента плохо закончится. Он также напомнил, что спортсмен — гражданин России, а значит автоматически несёт ответственность за всё происходящее.
Напомним, Олимпийского чемпиона, победителя чемпионата мира и обладателя Кубка Стэнли Александра Могильного включили в список спортсменов, которых введут в Зал хоккейной славы в Торонто. Заслуженному мастеру спорта России 56 лет. Он входил в числе претендентов с 2009 года. В СССР выступал за ЦСКА, а в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В составе сборной Советского Союза Могильный стал олимпийским чемпионом в 1988 году и чемпионом мира в 1989 году. Торжественная церемония введения состоится 10 ноября.