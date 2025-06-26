Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек, известный своей русофобией, потребовал, чтобы советского и российского нападающего Александра Могильного включили в Зал хоккейной славы в Торонто только после его публичного осуждения СВО. Об этом Гашек написал в соцсети Х.

«Если Могильный примет участие в каком-либо мероприятии, в данном случае его вступлении в Зал славы, он будет представлять российскую спецоперацию на Украине и всё, связанное с ней. Это станет огромной рекламой СВО. Зал славы хоккея и страна Канада, если это произойдёт, также будут нести ответственность. Если они хотят избежать этого, то они должны дать Александру шанс официально осудить СВО», — пишет русофоб Гашек.

При этом поблагодарил Могильного за его потрясающую игру и хоккейные успехи в Европе и в Америке, не упомянув Советский Союз. По его словам, хоккеист достоин включения в Зал славы в Торонто, но при условии осуждения правительства РФ и всей спецоперации. Гашек предупредил канадские власти, что игнорирование подобного момента плохо закончится. Он также напомнил, что спортсмен — гражданин России, а значит автоматически несёт ответственность за всё происходящее.