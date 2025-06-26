Россияне начали массово покрываться «грязью» из-за специфичного летнего заболевания
SHOT ПРОВЕРКА: В РФ зафиксирован рост заболеваемости грязным дерматозом Дункана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov
Среди россиян участились случаи появления трудносмываемых пятен на коже, которые не поддаются обычной гигиене. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, причина — грязный дерматоз Дункана, заболевание, обостряющееся в тёплое время года.
В России наблюдается массовое появление «грязного дерматоза Дункана». Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В России наблюдается массовое появление «грязного дерматоза Дункана». Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Как объясняют врачи, повышенное потоотделение, активное солнце и ношение открытой одежды провоцируют проявление этого недуга. Особенно подвержены дети, подростки и люди с жирной кожей.
Дерматолог Инна Петросова отмечает, что ключевой фактор развития дерматоза — недостаточное очищение определённых участков кожи. Из-за нарушения естественного процесса отшелушивания, ороговевшие клетки скапливаются и склеиваются, создавая видимость «грязи». У детей причиной может быть генетическая предрасположенность к повышенному ороговению кожи в определённых зонах.
Для лечения дерматоза Дункана рекомендуются спиртовые салфетки. При этом следует избегать агрессивных скрабов, жёстких щеток и интенсивного трения, чтобы не повредить кожный покров.
Ранее Life.ru рассказал, что в России начали фиксировать рост заболеваемости корью и краснухой. На данный момент эпидемиологическая обстановка в стране вызывает обеспокоенность. Также отмечается и рост числа заражений коклюшем.