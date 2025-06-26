Родине Зеленского приготовиться: Наши парни наступают в сторону Днепропетровской области
Группировка «Восток» активно наступает в сторону Днепропетровской области
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Группировка войск «Восток» продолжает активное наступление в направлении Днепропетровской области, сообщило Минобороны России. Очередной ключевой точкой на этом пути стал населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, освобождённый в результате решительных действий российских подразделений.
В ведомстве подчеркнули, что Шевченко имеет стратегическое значение и стал важным рубежом в развитии наступательной операции.
Ранее сообщалось об освобождении ещё одного села в ДНР — Ялты. Военные ВС РФ провели решительные действия и смогли взять под контроль данный населённый пункт.