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Регион
26 июня, 10:45

Родине Зеленского приготовиться: Наши парни наступают в сторону Днепропетровской области

Группировка «Восток» активно наступает в сторону Днепропетровской области

Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Группировка войск «Восток» продолжает активное наступление в направлении Днепропетровской области, сообщило Минобороны России. Очередной ключевой точкой на этом пути стал населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, освобождённый в результате решительных действий российских подразделений.

В ведомстве подчеркнули, что Шевченко имеет стратегическое значение и стал важным рубежом в развитии наступательной операции.

Новости СВО. Освобождена Ялта, в Юнаковке уничтожено элитное подразделение ВСУ, Трамп снизошёл до Зеленского, 26 июня
Новости СВО. Освобождена Ялта, в Юнаковке уничтожено элитное подразделение ВСУ, Трамп снизошёл до Зеленского, 26 июня

Ранее сообщалось об освобождении ещё одного села в ДНР — Ялты. Военные ВС РФ провели решительные действия и смогли взять под контроль данный населённый пункт.

Марина Фещенко
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