Группировка войск «Восток» продолжает активное наступление в направлении Днепропетровской области, сообщило Минобороны России. Очередной ключевой точкой на этом пути стал населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, освобождённый в результате решительных действий российских подразделений.

В ведомстве подчеркнули, что Шевченко имеет стратегическое значение и стал важным рубежом в развитии наступательной операции.