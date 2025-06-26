Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 11:09

Раскрыты подробности об оценках за поведение: кто и как будет ставить, на что повлияет

Минпросвещения: Пилот по оценке за поведение проведут в 84 школах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yurich20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yurich20

С 1 сентября в 84 школах стартует пилотный проект по апробации новой системы оценивания поведения учащихся. Об этом заявили в Минпросвещения, подводя итоги заседания Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС) в своём Telegram-канале.

«С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнётся апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации», — говорится в публикации.

По словам замминистра просвещения Ольги Колударовой, в будущем оценка за поведение может быть включена в аттестат. Общей целью станет стимулирование просоциального поведения обучающихся на основе этических и правовых норм межличностного взаимодействия. Оценивать поведение будет классный руководитель, опираясь на мнение других педагогов и администрации школы.

«Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учётом мнения педагогов, которые работают с ребёнком, и администрации образовательной организации», — говорится в публикации.

Минпросвещения подготовило приказ о введении оценок за поведение в школах
Минпросвещения подготовило приказ о введении оценок за поведение в школах

В шести российских регионах с 1 сентября стартует эксперимент по оцениванию поведения школьников, о планах которого Минпросвещения заявляло ранее. Итоги пилотного проекта подвергнутся детальному анализу с привлечением педагогов, родителей и экспертов в сфере образования. Если результаты окажутся успешными и получат одобрение, систему распространят по всей стране. По мнению представителей Министерства образования, введение оценок за поведение будет способствовать более комплексному подходу к обучению и воспитанию школьников.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Минпросвещения РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar