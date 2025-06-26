Раскрыты подробности об оценках за поведение: кто и как будет ставить, на что повлияет
Минпросвещения: Пилот по оценке за поведение проведут в 84 школах
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С 1 сентября в 84 школах стартует пилотный проект по апробации новой системы оценивания поведения учащихся. Об этом заявили в Минпросвещения, подводя итоги заседания Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС) в своём Telegram-канале.
«С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнётся апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации», — говорится в публикации.
По словам замминистра просвещения Ольги Колударовой, в будущем оценка за поведение может быть включена в аттестат. Общей целью станет стимулирование просоциального поведения обучающихся на основе этических и правовых норм межличностного взаимодействия. Оценивать поведение будет классный руководитель, опираясь на мнение других педагогов и администрации школы.
«Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учётом мнения педагогов, которые работают с ребёнком, и администрации образовательной организации», — говорится в публикации.
В шести российских регионах с 1 сентября стартует эксперимент по оцениванию поведения школьников, о планах которого Минпросвещения заявляло ранее. Итоги пилотного проекта подвергнутся детальному анализу с привлечением педагогов, родителей и экспертов в сфере образования. Если результаты окажутся успешными и получат одобрение, систему распространят по всей стране. По мнению представителей Министерства образования, введение оценок за поведение будет способствовать более комплексному подходу к обучению и воспитанию школьников.