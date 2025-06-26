Раскрыты подробности об оценках за поведение: кто и как будет ставить, на что повлияет

С 1 сентября в 84 школах стартует пилотный проект по апробации новой системы оценивания поведения учащихся. Об этом заявили в Минпросвещения, подводя итоги заседания Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС) в своём Telegram-канале.

«С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнётся апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации», — говорится в публикации.

По словам замминистра просвещения Ольги Колударовой, в будущем оценка за поведение может быть включена в аттестат. Общей целью станет стимулирование просоциального поведения обучающихся на основе этических и правовых норм межличностного взаимодействия. Оценивать поведение будет классный руководитель, опираясь на мнение других педагогов и администрации школы.

«Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учётом мнения педагогов, которые работают с ребёнком, и администрации образовательной организации», — говорится в публикации.