Москвичка, в руках которой взорвался вейп, попала в больницу с ожогами по всему телу

Женщину, которая пострадала в Москве в результате взрыва неисправного вейпа, доставили в больницу с ожогами. В момент ЧП на ней загорелась одежда. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Медики диагностировали у пациентки ожоги различных частей тела: лица, глаз, шеи, передней поверхности грудной клетки, а также правой кисти и туловища. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.