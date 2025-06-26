Москвичка, в руках которой взорвался вейп, попала в больницу с ожогами по всему телу
В Москве госпитализировали женщину, у которой в руках взорвался вейп
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Женщину, которая пострадала в Москве в результате взрыва неисправного вейпа, доставили в больницу с ожогами. В момент ЧП на ней загорелась одежда. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.
Медики диагностировали у пациентки ожоги различных частей тела: лица, глаз, шеи, передней поверхности грудной клетки, а также правой кисти и туловища. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве возле дворца царя Алексея Михайловича в руках у человека взорвалась электронная сигарета. Взрыв был такой силы, что пострадавшему потребовалась помощь врачей.