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26 июня, 14:19

В Музее современной истории России открылась выставка «Сёстры»

Обложка © Telegram / ПФКИ

Обложка © Telegram / ПФКИ

В Музее современной истории России стартовала уникальная выставка «Сёстры», посвящённая женщинам, чья любовь и поддержка вдохновляют защитников Отечества. Проект, созданный движением «Уголь земли Русской», раскрывает судьбы мам, возлюбленных, сестёр и дочерей бойцов. Об этом Life.ru рассказала пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.

Экспозиция включает яркие работы художников из коллектива «Живопись на службе Отечеству»: Арсения Багдасаряна, Ксении Чжу-Галкиной, Александра Новосёлова, Виринеи Шигиной, Евгении Ласкиной, Ильи Ковалёва и других мастеров. Выставка открыта для посетителей с 25 июня по 7 сентября 2025 года.

  • Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
    Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
  • Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
    Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
  • Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
    Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
  • Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
    Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
  • Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
    Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
  • Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
    Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
  • Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ
    Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ

Выставка «Сёстры». Фото © Telegram / Карманов Медиа ПФКИ

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«Практически всегда на свершение героических поступков нас вдохновляют матери, любимые женщины. Наша армия — это наши сыновья, отцы, братья. Сейчас мы вместе с донецкими коллегами работаем над созданием Музея героев-подпольщиц Донецка, в котором до конца года мы надеемся представить выставку «Сёстры», сказала генеральный директор музея Ирина Великанова.

Куратор выставки Виринея Шигина подчеркнула, что через образ матери раскрывается характер наших защитников — стойкий и непоколебимый. По её словам, экспозиция демонстрирует многообразие национальностей и вер, объединённых общей целью. Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что проект помогает молодёжи лучше понять ценности страны через фильмы, беседы и выставки, которые команда реализует с 2022 года.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала о высокой популярности подобных выставок среди спортсменов и гостей, подчеркнув глубокую связь художников с героями своих полотен и современными защитниками Родины.

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Ранее военный врач рассказал, что хирурги оказывают раненым бойцам первую помощь на расстоянии всего 700–1000 метров от места, где свистят пули и гремят пушки. По его словам, привыкнуть к тяжёлым ранам помогает осознание того, что доктор является последней надеждой солдата.

Владимир Озеров
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