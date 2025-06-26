В Музее современной истории России открылась выставка «Сёстры»

В Музее современной истории России стартовала уникальная выставка «Сёстры», посвящённая женщинам, чья любовь и поддержка вдохновляют защитников Отечества. Проект, созданный движением «Уголь земли Русской», раскрывает судьбы мам, возлюбленных, сестёр и дочерей бойцов. Об этом Life.ru рассказала пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.

Экспозиция включает яркие работы художников из коллектива «Живопись на службе Отечеству»: Арсения Багдасаряна, Ксении Чжу-Галкиной, Александра Новосёлова, Виринеи Шигиной, Евгении Ласкиной, Ильи Ковалёва и других мастеров. Выставка открыта для посетителей с 25 июня по 7 сентября 2025 года.















«Практически всегда на свершение героических поступков нас вдохновляют матери, любимые женщины. Наша армия — это наши сыновья, отцы, братья. Сейчас мы вместе с донецкими коллегами работаем над созданием Музея героев-подпольщиц Донецка, в котором до конца года мы надеемся представить выставку «Сёстры», — сказала генеральный директор музея Ирина Великанова.

Куратор выставки Виринея Шигина подчеркнула, что через образ матери раскрывается характер наших защитников — стойкий и непоколебимый. По её словам, экспозиция демонстрирует многообразие национальностей и вер, объединённых общей целью. Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что проект помогает молодёжи лучше понять ценности страны через фильмы, беседы и выставки, которые команда реализует с 2022 года.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала о высокой популярности подобных выставок среди спортсменов и гостей, подчеркнув глубокую связь художников с героями своих полотен и современными защитниками Родины.