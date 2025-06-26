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26 июня, 12:15

Движение «Царский крест» сообщило о мироточащей фотографии бойца СВО Казака

Фотография не вернувшегося с боевой задачи бойца СВО с позывным Казак замироточила. Обложка © Движение «Царский Крест»

Фотография не вернувшегося с боевой задачи бойца СВО с позывным Казак замироточила. Обложка © Движение «Царский Крест»

Фотография участника СВО с позывным Казак, погибшего в бою, начала мироточить. Это произошло после богослужения, которое проводил священник Макарий. На снимке чудесным образом появилось священное масло, сообщили в пресс-службе движения «Царский крест».

Фотография не вернувшегося с боевой задачи бойца СВО с позывным Казак замироточила. Обложка © Движение «Царский Крест»

«Он призван в небесное воинство, и Господь через него обращается к нам», — говорится в сообщении.

Боец с позывным Казак воевал в составе 88-й разведывательно-штурмовой бригады «Эспаньола».

Движение «Царский крест» известно своей деятельностью, связанной с почитанием царской семьи. В 2016 году организация обращалась к Наталье Поклонской, призывая её обратить внимание на фильм «Матильда», который, по их мнению, содержал кощунственные сцены.

«Плачущие» иконы: Как появляются мироточащие образы и что про них говорят Церковь и наука
«Плачущие» иконы: Как появляются мироточащие образы и что про них говорят Церковь и наука

Ранее Life.ru рассказывал, что в храме Иоана Предтечи в Курской области произошло мироточение иконы Богоматери. Данная церковь была осквернена во время оккупации населённого пункта. Известно, что в алтаре был устроен туалет, иконостас повреждён пулями, а иконы изуродованы.

Наталья Афонина
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