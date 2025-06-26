Движение «Царский крест» сообщило о мироточащей фотографии бойца СВО Казака

Фотография участника СВО с позывным Казак, погибшего в бою, начала мироточить. Это произошло после богослужения, которое проводил священник Макарий. На снимке чудесным образом появилось священное масло, сообщили в пресс-службе движения «Царский крест».

Фотография не вернувшегося с боевой задачи бойца СВО с позывным Казак замироточила. Обложка © Движение «Царский Крест»

«Он призван в небесное воинство, и Господь через него обращается к нам», — говорится в сообщении.

Боец с позывным Казак воевал в составе 88-й разведывательно-штурмовой бригады «Эспаньола».

Движение «Царский крест» известно своей деятельностью, связанной с почитанием царской семьи. В 2016 году организация обращалась к Наталье Поклонской, призывая её обратить внимание на фильм «Матильда», который, по их мнению, содержал кощунственные сцены.