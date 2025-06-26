Сын Александра Захарченко впервые рассказал о гибели отца в его день рождения

Сергей Захарченко, сын убитого в результате теракта первого главы ДНР Александра Захарченко, впервые рассказал детали гибели отца. Молодой человек добавил, что сам находился в тот трагический день в кафе в Донецке, где прогремел взрыв. Сергей ждал отца, вместе с ним за столиком сидели его девушка и её мать. С сыном легендарного главы ДНР пообщался военкор Семён Пегов.

Сергей Захарченко впервые рассказал о гибели отца. Видео © Telegram / WarGonzo

По словам Сергея, он тоже мог погибнуть во время взрыва вместе с отцом, однако простая случайность спасла ему жизнь. Ему пришлось долго ждать Захарченко-старшего в кафе. Когда Александр появился в дверях, Сергей вскочил из-за стола и хотел подбежать к нему, но его остановила девушка, интуитивно предложив дождаться.

«Хотел его в тамбуре встретить, пожать ему руку. Но меня девушка остановила, говорит: «Сиди, он сейчас сам к тебе подойдёт». Так за плечо меня усадила обратно, я сел. Потом прогремел взрыв. Девушку мою выкинуло с окна, её маму засыпало обломками кафе», — вспоминает Сергей.