Сын Александра Захарченко впервые рассказал о гибели отца в его день рождения
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Сергей Захарченко, сын убитого в результате теракта первого главы ДНР Александра Захарченко, впервые рассказал детали гибели отца. Молодой человек добавил, что сам находился в тот трагический день в кафе в Донецке, где прогремел взрыв. Сергей ждал отца, вместе с ним за столиком сидели его девушка и её мать. С сыном легендарного главы ДНР пообщался военкор Семён Пегов.
Сергей Захарченко впервые рассказал о гибели отца. Видео © Telegram / WarGonzo
По словам Сергея, он тоже мог погибнуть во время взрыва вместе с отцом, однако простая случайность спасла ему жизнь. Ему пришлось долго ждать Захарченко-старшего в кафе. Когда Александр появился в дверях, Сергей вскочил из-за стола и хотел подбежать к нему, но его остановила девушка, интуитивно предложив дождаться.
«Хотел его в тамбуре встретить, пожать ему руку. Но меня девушка остановила, говорит: «Сиди, он сейчас сам к тебе подойдёт». Так за плечо меня усадила обратно, я сел. Потом прогремел взрыв. Девушку мою выкинуло с окна, её маму засыпало обломками кафе», — вспоминает Сергей.
Его девушке повезло, она смогла подняться и через разбитое стекло помогла и Сергею, и своей маме выбраться наружу, опасаясь повторного взрыва. К тому моменту к зданию уже приехала полиция. Никого не пропускали внутрь, территорию оцепили. Сергей увидел, как кого-то на носилках понесли в подъехавшую машину скорой помощи, по форме молодой человек узнал отца. Уже в больнице врач сказал: «С такими травмами не выживают».
Напомним, что 31 августа 2018 года в ресторане «Сепар» в центре Донецка раздался взрыв, в результате которого пострадал первый глава ДНР Александр Захарченко. Позже он скончался в больнице. В мае этого года У Дома правительства «донецкому бате» установили памятник. 29 августа 2023 года сообщили о завершении расследования по факту убийства. Александр Погорелов, который заложил бомбу в «Сепаре», приговорён к пожизненному сроку в колонии особого режима. 26 июня 2025 года Александру Захарченко исполнилось бы 49 лет.