Под гром рок-музыки и артиллерии: МО опубликовало эпичный ролик разгрома ВСУ в Шевченко
Минобороны показало видео борьбы с ВСУ за донецкое село Шевченко
Минобороны опубликовало эпичный ролик с ударами по позициям ВСУ, где российские войска прорвали оборону и освободили село Шевченко. В ведомстве уточнили, что на том участке фронта работали военнослужащие 57-й гвардейской мотострелковой бригады.
Бои за село Шевченко. Обложка © Telegram / Минобороны России
«Населённый пункт Шевченко стал очередной точкой, освобождённой в ходе активного наступления подразделений группировки войск «Восток» в направлении Днепропетровской области», — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что российская армия взяла под свой контроль сразу два населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни освободили населённые пункты Новосергеевка и Шевченко. Населённый пункт Шевченко удалось освободить благодаря решительным действиям группировки «Восток».
Обложка © Telegram / Минобороны России