Под гром рок-музыки и артиллерии: МО опубликовало эпичный ролик разгрома ВСУ в Шевченко

Минобороны опубликовало эпичный ролик с ударами по позициям ВСУ, где российские войска прорвали оборону и освободили село Шевченко. В ведомстве уточнили, что на том участке фронта работали военнослужащие 57-й гвардейской мотострелковой бригады.

Бои за село Шевченко. Обложка © Telegram / Минобороны России

«Населённый пункт Шевченко стал очередной точкой, освобождённой в ходе активного наступления подразделений группировки войск «Восток» в направлении Днепропетровской области», — отметили в оборонном ведомстве.