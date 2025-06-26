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26 июня, 12:55

Под гром рок-музыки и артиллерии: МО опубликовало эпичный ролик разгрома ВСУ в Шевченко

Минобороны показало видео борьбы с ВСУ за донецкое село Шевченко

Минобороны опубликовало эпичный ролик с ударами по позициям ВСУ, где российские войска прорвали оборону и освободили село Шевченко. В ведомстве уточнили, что на том участке фронта работали военнослужащие 57-й гвардейской мотострелковой бригады.

Бои за село Шевченко. Обложка © Telegram / Минобороны России

«Населённый пункт Шевченко стал очередной точкой, освобождённой в ходе активного наступления подразделений группировки войск «Восток» в направлении Днепропетровской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Новости СВО. Освобождена Ялта, в Юнаковке уничтожено элитное подразделение ВСУ, Трамп снизошёл до Зеленского, 26 июня
Новости СВО. Освобождена Ялта, в Юнаковке уничтожено элитное подразделение ВСУ, Трамп снизошёл до Зеленского, 26 июня

Ранее стало известно, что российская армия взяла под свой контроль сразу два населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни освободили населённые пункты Новосергеевка и Шевченко. Населённый пункт Шевченко удалось освободить благодаря решительным действиям группировки «Восток».

Обложка © Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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