Песков: Весь мир должен помнить, что именно США применяли ядерное оружие

Представители США должны всегда получать приглашения на траурные мероприятия в японские Нагасаки и Хиросиму, чтобы весь мир помнил, что именно Вашингтон первым и единственным использовал ядерную бомбу. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопроc о приглашении России.