Песков: Весь мир должен помнить, что именно США применяли ядерное оружие
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Представители США должны всегда получать приглашения на траурные мероприятия в японские Нагасаки и Хиросиму, чтобы весь мир помнил, что именно Вашингтон первым и единственным использовал ядерную бомбу. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопроc о приглашении России.
«Главное — всё время в Нагасаки и Хиросиму приглашать представителей США, чтобы все помнили, какая страна в мире применила ядерное оружие», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что власти японского города Нагасаки планируют направить приглашения на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года всем государствам, имеющим дипломатические представительства в стране, включая Россию. Позже посол РФ Николай Ноздрев подтвердил получение приглашения.