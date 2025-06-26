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26 июня, 12:53

Песков: Весь мир должен помнить, что именно США применяли ядерное оружие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Представители США должны всегда получать приглашения на траурные мероприятия в японские Нагасаки и Хиросиму, чтобы весь мир помнил, что именно Вашингтон первым и единственным использовал ядерную бомбу. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопроc о приглашении России.

«Главное — всё время в Нагасаки и Хиросиму приглашать представителей США, чтобы все помнили, какая страна в мире применила ядерное оружие», — подчеркнул Песков.

В Японии ответили Трампу на сравнение ударов по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки
В Японии ответили Трампу на сравнение ударов по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Ранее сообщалось, что власти японского города Нагасаки планируют направить приглашения на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года всем государствам, имеющим дипломатические представительства в стране, включая Россию. Позже посол РФ Николай Ноздрев подтвердил получение приглашения.

Александр Юнашев
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