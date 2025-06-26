«Цена Империи»: Депутат парламента Индии объявил о запуске шоу на RT
Депутат парламента Индии Шаши Тхарур запускает на RT шоу «Цена Империи»
Шаши Тхарур рассказал о премьере своего шоу. © RT
Глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур запускает на RT шоу «Цена Империи». О премьере авторской программы депутат рассказал в интервью Рику Санчесу. По словам политика, проект состоит из десяти эпизодов.
В частности, ведущий расскажет зрителям шоу, как британский колониализм превратил древнейшую восточную цивилизацию в ресурсную базу. Кстати, в ходе того же интервью парламентарий прокомментировал законопроект сенатора США Линдси Грэма* о пошлинах против Индии, Китая и России.
«К таким вещам совершенно точно нужно будет приглядеться», — заявил Шаши Тхарур.
Напомним, 9 июня RT запустил шоу «Эффект Санчеса», которое ведёт звезда журналистики из США Рик Санчес. За свою карьеру он успел проявить талант на CNN, MSNBC и Fox, однако разочаровался в американском истеблишменте и переехал в Россию.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.