Захарова анонсировала вызов посла Германии в МИД РФ из-за произвола против СМИ

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф будет в ближайшее время вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, пояснив, что Москва намерена объявить ему об ответных мерах на действия немецких властей в отношении российских журналистов.

По её словам, речь идёт, в частности, о ситуации с главой представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергеем Феоктистовым, в отношении которого, как утверждают в МИД, были предприняты репрессивные меры.

«Как мы и обещали, разрабатываются ответные шаги. Посол будет вызван, и ему о них сообщат», — сказала Захарова на брифинге 26 июня.

Также, по её словам, Россия рассматривает возможность применения зеркальных мер к немецким журналистам, работающим в Москве.