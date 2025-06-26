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Регион
26 июня, 14:30

Захарова анонсировала вызов посла Германии в МИД РФ из-за произвола против СМИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф будет в ближайшее время вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, пояснив, что Москва намерена объявить ему об ответных мерах на действия немецких властей в отношении российских журналистов.

По её словам, речь идёт, в частности, о ситуации с главой представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергеем Феоктистовым, в отношении которого, как утверждают в МИД, были предприняты репрессивные меры.

«Как мы и обещали, разрабатываются ответные шаги. Посол будет вызван, и ему о них сообщат», — сказала Захарова на брифинге 26 июня.

Также, по её словам, Россия рассматривает возможность применения зеркальных мер к немецким журналистам, работающим в Москве.

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Ранее Сергей Феоктистов рассказал, что 6 июня его не выпустили из Германии, несмотря на то, что ему было предписано покинуть страну до 19 августа. Кроме того, по его словам, немецкая полиция пришла в квартиру его семьи в Берлине и изъяла паспорта у супруги и семилетней дочери. Генеральный директор «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал действия германских властей «подготовкой общественного мнения к войне с Россией» и заявил, что ситуация выходит за рамки правового поля.

Марина Фещенко
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