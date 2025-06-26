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Регион
26 июня, 14:53

«Суверенитет давно профукали»: Европейцев назвали «лакеями» Трампа

Сенатор Климов: Европейские страны служат лакеями США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Европейские страны уже давно служат «лакеями» для США. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Надеюсь, что до тех, кто живёт в Европейском союзе, постепенно начнёт доходить, что они уже давно находятся под руководством американцев. Если это не будет для них понятно, значит гиблое их дело. Они свой суверенитет давно профукали и вернуть не смогут, если европейские избиратели продолжат допускать к власти тех, кто служит лакеем у Трампа», — подчеркнул сенатор в беседе с «Газетой.ru».

Климов дополнил, что в середине 50-х годов прошлого столетия создавались политические карикатуры На них были изображены европейские политики, которые танцуют вокруг американского лидера. Сенатор считает, что ситуация нисколько не изменилась с того времени.

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А ранее европейские политики оказались недовольны «подхалимским» поведением генсека НАТО Марка Рютте на встрече с главой Белого дома. Чиновники ЕС обеспокоены не столько самой риторикой, сколько общим раболепием Рютте.

Дарья Нарыкова
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