«Суверенитет давно профукали»: Европейцев назвали «лакеями» Трампа

«Надеюсь, что до тех, кто живёт в Европейском союзе, постепенно начнёт доходить, что они уже давно находятся под руководством американцев. Если это не будет для них понятно, значит гиблое их дело. Они свой суверенитет давно профукали и вернуть не смогут, если европейские избиратели продолжат допускать к власти тех, кто служит лакеем у Трампа», — подчеркнул сенатор в беседе с «Газетой.ru».