В Европе Рютте осудили за угодливость Трампу на саммите НАТО
Politico: Чиновники ЕС осудили подхалимство Рютте к Трампу на саммите НАТО
Марк Рютте и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House
Некоторые высокопоставленные европейские чиновники выразили крайнее недовольство «подхалимским» поведением генсека НАТО Марка Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге. Об этом пишет Politico.
«Люди очень смущены. Да, саммит в целом прошёл успешно. Но подхалимство было весьма чрезмерным», — заявил один из чиновников.
В материале подчёркивается, что обеспокоенность среди европейских делегаций вызвала не только сама риторика, но и общее раболепие Рютте. Это, по мнению критиков, подрывает независимость руководства альянса.