В Европе Рютте осудили за угодливость Трампу на саммите НАТО

Некоторые высокопоставленные европейские чиновники выразили крайнее недовольство «подхалимским» поведением генсека НАТО Марка Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге. Об этом пишет Politico.

«Люди очень смущены. Да, саммит в целом прошёл успешно. Но подхалимство было весьма чрезмерным», — заявил один из чиновников.