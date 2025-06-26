Школьнику не засчитали сдачу ЕГЭ из-за сломавшегося ноутбука
Mash: В Башкирии школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за поломки ноутбука
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В Миякинском районе Башкирии школьник сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике практически на ноль баллов, так как у него сломался ноутбук, а ответы с другого не были зачтены. Об этом пишет Mash Batash.
Мальчик сдавал экзамен 10 июня. Он успел сделать только первое задание, после чего ноутбук перестал работать. Учитель принёс школьнику другой, на котором учащийся сделал все задания по ЕГЭ и спокойно отправился домой. Однако позже выяснилось, что зачтена была только первая попытка, а работа со второго ноутбука бесследно исчезла. По словам родителей, в школе их заверили, что отправили в Региональный центр обработки информации оба бланка, но никто не знает, куда делся второй. Поэтому мальчик, по документам, считается провалившим ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что в Москве выпускнице 11-го класса удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов по четырём предметам: профильной математике, русскому языку, физике и информатике. Речь идёт о школьнице Надежде Яшмолкиной. Она планирует дальше развиваться в точных науках и собирается сделать карьеру в сфере ИТ.