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26 июня, 18:51

«Кроссовки из грязи»: Парагвайский чайный бренд представил уникальную обувь

Чайный бренд Yerba Madre выпустит экологичные кроссовки из земли

Yerba Madre выпустит экологичные кроссовки из земли. Обложка © Yerba Madre

Yerba Madre выпустит экологичные кроссовки из земли. Обложка © Yerba Madre

Парагвайский чайный бренд Yerba Madre выпустил необычные кроссовки Dirt Shoes, изготовленные из земли. В их составе можно найти почву, сок растений, семена полевых цветов и растительные волокна. Об этом сообщается на сайте бренда.

Создатели пишут, что Dirt Shoes — это дань уважения всему, что дает нам Мать-Земля. Как листья мате, которые тысячи лет используются для энергии, общности и жизненной силы в форме освежающего напитка.

Yerba Madre выпустит экологичные кроссовки из земли. Обложка © Yerba Madre

Yerba Madre выпустит экологичные кроссовки из земли. Обложка © Yerba Madre

Однако стоит отметить, что такая обувь не отличается долговечностью и может разрушиться после нескольких носок. Потенциальные покупатели шутят, что кроссовки идеально подходят для капризной летней погоды.

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Ранее Life.ru писал, что Nike выпустила кроссовки Air Force 1 «Dirty Triple White» за $130 (≈10 тыс. руб.). Модель с эффектом поношенности — белая с «грязью», потёртостями и торчащими нитками.

Анастасия Никонорова
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