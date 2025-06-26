«Кроссовки из грязи»: Парагвайский чайный бренд представил уникальную обувь

Парагвайский чайный бренд Yerba Madre выпустил необычные кроссовки Dirt Shoes, изготовленные из земли. В их составе можно найти почву, сок растений, семена полевых цветов и растительные волокна. Об этом сообщается на сайте бренда.

Создатели пишут, что Dirt Shoes — это дань уважения всему, что дает нам Мать-Земля. Как листья мате, которые тысячи лет используются для энергии, общности и жизненной силы в форме освежающего напитка.

Yerba Madre выпустит экологичные кроссовки из земли. Обложка © Yerba Madre

Однако стоит отметить, что такая обувь не отличается долговечностью и может разрушиться после нескольких носок. Потенциальные покупатели шутят, что кроссовки идеально подходят для капризной летней погоды.