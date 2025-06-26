«Спасение из могилы»: Психолог объяснила, почему люди платят за погребение заживо

Социальный психолог Наиля Бирарова, являющаяся членом Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, прокомментировала для «Постньюс» попытку имитации погребения заживо двух человек в Ленинградской области. Она отметила, что люди могли решиться на такой шаг в поисках острых ощущений, стремясь разнообразить свою серую повседневность.

«Для человека, застрявшего в серых буднях, это станет прям таким отчётным моментом в жизни», — объяснила психолог.

По мнению Бираровой, ритуал с имитацией погребения можно рассматривать как метод работы с подсознанием. Однако она подчеркнула, что существует множество безопасных альтернатив для тех, кто хочет улучшить своё эмоциональное состояние.

Ритуал под названием «Мидсаммер» был организован последователями культа, который сочетает в себе элементы славянских, скандинавских и шаманских верований. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела против участников ритуала согласно статье 239 УК РФ.