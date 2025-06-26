Айтишники в пролёте: Составлен рейтинг идеальных мужей по версии россиянок

В России девушки перестали стремиться выйти замуж за IT-специалиста, предпочитая в качестве кандидатов на руку и сердце врачей и стоматологов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса Mamba, проведённое среди 2,9 тысячи респондентов.

«Если в 2023 году 72% россиянок хотели выйти замуж за IT-специалиста, то сегодня этот образ стал более противоречивым. Почти половина (45%) женщин уже не верят в стереотип о том, что айтишник — идеальный кандидат в мужья, а 28% соглашаются лишь отчасти: «Да, доход хороший, но слишком уж привязан к своему компьютеру», — говорится в результатах опроса.

Выйти замуж за айтишника не против лишь 27% женщин. Зато в лидеры идеальных кандидатов в мужья выбились врачи (43%) и стоматологи (38%). По словам девушек, такие мужчины гораздо ответственнее и активнее, а также обладают «золотыми руками». Бизнесмены в рейтинге только на третьем месте (36%). Также потенциальные невесты хотят видеть интеллект в избраннике, поэтому не рассматривают в качестве мужей курьеров и таксистов, хотя те имеют высокий заработок.

Кроме того, опрос показал, что родители с радостью примут в качестве зятя спасателей и военных, именно эти профессии ассоциируются с мужскими чертами, силой волей и ответственностью. А вот айтишник не так сильно обрадует маму невесты, опять же из-за своего сидячего образа жизни и неумения активно проводить свободное время.