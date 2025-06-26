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26 июня, 16:18

Непричёсанный Макрон опоздал на саммит ЕС на полтора часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Президент Франции Эмманюэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза на полтора часа. При этом он смотрелся «заметно растрёпанным», отмечает издание Euractiv.

«Макрон прибыл — наконец-то. Макрон только что прибыл к Совету, слегка опаздывая, и выглядел заметно растрёпанным», — говорится в публикации.

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Накануне французский лидер сделал удивительное высказывание на саммите НАТО в Гааге. Эмманюэль Макрон внезапно заявил, что Евросоюзу неплохо бы задуматься о нормализации отношений и укреплении доверия с Россией, особенно в части ограничения вооружений. Неожиданный призыв от политика, являвшегося локомотивом идеи отправки европейских военных на Украину.

Юрий Лысенко
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