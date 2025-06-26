Непричёсанный Макрон опоздал на саммит ЕС на полтора часа

Президент Франции Эмманюэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза на полтора часа. При этом он смотрелся «заметно растрёпанным», отмечает издание Euractiv.

«Макрон прибыл — наконец-то. Макрон только что прибыл к Совету, слегка опаздывая, и выглядел заметно растрёпанным», — говорится в публикации .

Накануне французский лидер сделал удивительное высказывание на саммите НАТО в Гааге. Эмманюэль Макрон внезапно заявил, что Евросоюзу неплохо бы задуматься о нормализации отношений и укреплении доверия с Россией, особенно в части ограничения вооружений. Неожиданный призыв от политика, являвшегося локомотивом идеи отправки европейских военных на Украину.