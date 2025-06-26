Медведев посетит Курскую область для оценки работ по восстановлению

Дмитрий Медведев планирует посетить Курскую область для оценки восстановления населённых пунктов, пострадавших от действий ВСУ. Об этом он заявил во время личного приёма граждан. В ходе встречи председатель «Единой России» и замглавы Совбеза РФ получил просьбу помочь в восстановлении освобождённых территорий региона. Медведев пообещал, что партия запустит масштабную гуманитарную миссию по поддержке приграничных районов.

«Обязательно мы это всё сделаем, а я потом еще приеду, посмотрю, как это всё проходит», — подчеркнул Медведев.