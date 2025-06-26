Медведев посетит Курскую область для оценки работ по восстановлению
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Дмитрий Медведев планирует посетить Курскую область для оценки восстановления населённых пунктов, пострадавших от действий ВСУ. Об этом он заявил во время личного приёма граждан. В ходе встречи председатель «Единой России» и замглавы Совбеза РФ получил просьбу помочь в восстановлении освобождённых территорий региона. Медведев пообещал, что партия запустит масштабную гуманитарную миссию по поддержке приграничных районов.
«Обязательно мы это всё сделаем, а я потом еще приеду, посмотрю, как это всё проходит», — подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев прокомментировал идею создания буферной зоны на приграничных с Россией украинских территориях. Он подчеркнул динамичный характер подобных зон, отметив, что их статус может быть изменён в короткие сроки. В этой связи Медведев напомнил слова президента Владимира Путина о том, что территории, занятые российскими войсками, автоматически становятся частью России.