Путин назвал Всемирный банк политически ангажированным

Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме заявил, что общение РФ со Всемирным банком и другими западными финансовыми организациями стало сложным из-за их предвзятости.

«Если говорить непосредственно о России, то в силу известных обстоятельств наш диалог с Всемирным банком и другими западноцентричными финансовыми учреждениями на данном этапе затруднён, мягко говоря. Причина в их политической ангажированности», — сказал он.