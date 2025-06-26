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26 июня, 17:06

Путин назвал Всемирный банк политически ангажированным

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме заявил, что общение РФ со Всемирным банком и другими западными финансовыми организациями стало сложным из-за их предвзятости.

«Если говорить непосредственно о России, то в силу известных обстоятельств наш диалог с Всемирным банком и другими западноцентричными финансовыми учреждениями на данном этапе затруднён, мягко говоря. Причина в их политической ангажированности», — сказал он.

Путин также добавил, что Россия пытается уменьшить свою зависимость от западных финансов и минимизировать использование иностранных платежных систем. В стране был сделан шаг к прямым контактам с банками стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), многие из которых теперь подключены к системе передачи финансовых сообщений Центрального банка России.

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Ранее на Евразийском экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что страны ЕАЭС осуществляют 93% взаимных расчётов в национальных валютах. Он отметил, что объём торговли внутри союза вырос в два раза и достиг 97 миллиардов долларов.

Анастасия Никонорова
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