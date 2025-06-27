Пентагон пойдёт ва-банк, запросив многомиллиардные инвестиции в новый истребитель

США собираются потратить 3,4 миллиарда долларов в 2026 году на создание нового истребителя шестого поколения F-47. Об этом сообщили в Пентагоне. Представитель военного ведомства заявил, что это важный шаг, и они решили сделать крупные инвестиции в эту программу.

«Мы приняли стратегическое решение пойти ва-банк по F-47, запросив 3,4 миллиарда долларов на эту программу», — сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

Кроме того, страна сократит объёмы закупок истребителей пятого поколения F-35. Вместо 74 самолётов в 2026 году будет приобретено только 47. Это связано с минимальными темпами производства.