В Эрфурте сожгли предназначенную для ВСУ военную технику бундесвера
Военная техника сгорела в Германии. Обложка © t.me/voenacher
В немецком Эрфурте произошло возгорание военной техники бундесвера, сообщает немецкое издание HNA. В Интернете появилось видео с грузовиками, охваченными огнём. Полиция считает, что это был поджог. Очевидец зафиксировал пылающие машины.
Военная техника сгорела в Германии. Видео © t.me/voenacher
По информации немецких источников, инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье на территории предприятия, занимающегося обслуживанием коммерческого транспорта в районе Шмальвассерстег. Экстренные службы прибыли на место происшествия.
Согласно различным источникам, в Эрфурт поступает старая немецкая военная техника. После ремонта её передают украинским Вооружённым Силам.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что несмотря на требования России о нейтралитете, возможность вступления Украины в НАТО существует. Это может произойти после завершения конфликта. Канцлер подчеркнул, что основной задачей на данный момент является достижение полного прекращения огня на Украине.