В Эрфурте сожгли предназначенную для ВСУ военную технику бундесвера

В немецком Эрфурте произошло возгорание военной техники бундесвера, сообщает немецкое издание HNA. В Интернете появилось видео с грузовиками, охваченными огнём. Полиция считает, что это был поджог. Очевидец зафиксировал пылающие машины.

Военная техника сгорела в Германии. Видео © t.me/voenacher

По информации немецких источников, инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье на территории предприятия, занимающегося обслуживанием коммерческого транспорта в районе Шмальвассерстег. Экстренные службы прибыли на место происшествия.

Согласно различным источникам, в Эрфурт поступает старая немецкая военная техника. После ремонта её передают украинским Вооружённым Силам.